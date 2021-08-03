Конгрессу отказали в передаче налоговых деклараций Трампа

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа выступает против передачи Конгрессу налоговых деклараций своего клиента. Об этом личный юрист Трампа Рональд Фискетти заявил в понедельник изданию The Wall Street Journal, сообщает ТАСС.

"В этом деле нет свидетельств каких-либо нарушений" , - указал адвокат Трампа.

Он подчеркнул, что "выступает против передачи налоговых деклараций" не только самим республиканцем, но и "всеми, кто в будущем будет занимать пост президента США".