США не будут вводить локдаун из-за "Дельты"

США решили не вводить новый локдаун из-за распространения штамма коронавируса «дельта», об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Лента.Ру.

"Мы ясно дали понять, что не собираемся возвращаться к прекращению деятельности, как в марте 2020 года. Мы не будем снова приостанавливать экономику. Мы добились слишком большого прогресса на экономическом фронте" , — подчеркнула она.

Псаки добавила, что администрация президента США Джо Байдена будет делать выводы о ситуации с опорой на научные принципы и рекомендации экспертов в вопросах здравоохранения. Она также пояснила, что введение обязательной вакцинации на уровне страны не обсуждается, однако работодатели могут потребовать у сотрудников привиться по своему усмотрению.