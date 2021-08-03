Школьник разбогател на строительстве фермы по добыче биткоинов

Американский школьник принял участие в строительстве майнинговой фермы и разбогател, сообщает Лента.ру.

Ник Сирс (Nick Sears) в возрасте 17 лет присоединился к проекту SCATE Ventures в Даллеспорте, штат Вашингтон, резко изменив свою жизнь. Историю молодого человека рассказывает CNBC.

Торговать на бирже и заниматься серьезными финансами в США можно с 18 лет, поэтому первые биткоины он получил только через год после присоединения к проекту. Сейчас молодому человеку 19 лет, он получает 54 тысячи долларов в год и живет в комнате внутри центра обработки данных, где находятся 4,5 тысячи процессоров ASIC.

В обязанности Сирса входит контроль и ремонт майнеров — последние два года он посвятил изучению их работы. В колледж он поступать не собирается — знания в области пайки и электроники для него намного дороже, чем университетская корочка. Сирсу нравится неопределенность рабочих задач — каждый день на ферме происходит что-то новое: могут сломаться или сгореть какие-то микросхемы или, например, данные покажут, что система охлаждения работает неэффективно.

Сирс встает в семь утра и работает с восьми до четырех. Его день начинается с обследования оборудования и его починки. Сирсу важно гарантировать работу машин 24/7. Если хотя бы одна из них отключается или работает не на полную мощность, компания теряет деньги, а значит, и сам Спирс. Чем больше машин в сети, тем выше шансы «высчитать» биткоины. Примерно каждые десять минут создается 6,25 биткоина, в производстве которых задействованы майнеры по всему миру. Успех же зависит от объемов вычислений, которые на себя принимает ферма.

Машины могут выйти из строя по самыми разным причинам, в том числе из-за природных условий. Штормы могут привести к отключению электричества. Летом машины могут перегреваться, особенно на фермах, которые за последние два года перешли на более мощные агрегаты. При этом у SCATE Ventures есть свой ответ на подобные сложности — она разработала технологию охлаждения, которая предполагает погружение машин в непроводящую жидкость для рассеивания тепла вместо использования вентиляторов.