Россия увеличивает ядерный потенциал в Крыму - Кулеба

Россия наращивает конвенционный и ядерный военный потенциал во временно оккупированном Крыму. Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для американского издания Foreign Affairs, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вместе с Болгарией, Румынией и Турцией, Украина и Грузия делают критически важный вклад в безопасность Черноморского региона. Россия становится здесь все более агрессивной: она препятствует торговле и свободе мореплавания, наращивает конвенционный и ядерный военный потенциал в оккупированном Крыму, использует его территорию как логистический хаб для военной активности на Ближнем Востоке" , - пишет Кулеба.