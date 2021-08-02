В Польше на подпольной сигаретной фабрике задержали украинцев

В Мазовецком воеводстве польские пограничники под надзором прокуратуры из Белостока прекратили деятельность одной из крупнейших незаконных фабрик сигарет. Сообщается, что во время операции задержаны 16 человек, 7 из которых - граждане Украины. Изъято более 1,6 млн штук нелегальных сигарет и более 13 тонн готового табака, сообщает Польское радио.

Незаконная фабрика находилась на территории одного из имений на территории Новодворив. Правоохранительные органы обнаружили там две большие производственные цеха с фрезой и составами, разделенные на несколько помещений, заполненных картонными коробками с сигаретами и готовым табаком.

В помещениях изъяли полностью оборудованную рабочую производственную линию, профессиональную упаковочную машину, генератор электроэнергии, сигареты, упакованные в картонные коробки с логотипами популярных табачных компаний и многие материалы для производства. Стоимость всего изъятого товара оценили в примерно 8 млн злотых (1,75 млн евро).

Во время операции задержали 16 мужчин - 7 граждан Украины и 9 граждан Польши. Задержанным предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе. Одного из задержанных дополнительно обвинили в управлении этой группой. Мужчин также подозревают в незаконном производстве табачных изделий, а также в незаконной продаже товаров, обозначенных поддельным акцизным знаком. По выдвинутым обвинения им грозит до 10 лет лишения свободы.