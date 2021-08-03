Жителя Харьковщины задержали за вымогательство у бывшей $15 тысяч

В Харьковской области правоохранители задержали 42-летнего мужчину, который угрозами убийства вымогал крупную сумму денег у бывшей сожительницы, сообщает Цензор.НЕТ.

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"По данным следствия, в июле 2021 г. года мужчина начал систематически отправлять сообщения и звонить своей бывшей сожительнице с незаконным требованием передачи ему 15 тыс. долларов несуществующего долга.19 июля мужчина прислал в салон красоты, где работает бывшая сожительница, погребальный букет цветов с запиской о том, что в случае невыполнения требования о передаче 15 тыс. долларов, он убьет ее и применит физическое насилие к близким родственникам женщины" , - рассказали в областной прокуратуре.

Опасаясь угроз, потерпевшая согласилась передать часть суммы бывшему сожителю. 30 июля женщина передала часть денежных средств в сумме 8 тыс. долларов, после чего мужчина был задержан.

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30 июля вымогателю сообщено о подозрении. 31 июля судом ему назначена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.