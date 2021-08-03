Названа одна из самых серьезных угроз для США
Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил, что одной из самых серьезных угроз для США являются экстремистские группировки, действующие на территории страны, сообщает Лента.Ру.
"Внутренний вооруженный экстремизм — это величайшая связанная с терроризмом угроза из тех, с которыми мы сталкиваемся в стране", — подчеркнул глава ведомства и добавил, что это один из приоритетов Соединенных Штатов.
Майоркас также отметил, что Министерство внутренней безопасности сосредоточено на борьбе с экстремизмом и принимает все возможные меры для его выявления. Он напомнил, что в ведомстве ранее был сформирован центр для предотвращения преступлений, совершаемых экстремистами, создана рабочая группа, на соответствующие программы выделено 77 миллионов долларов. Также проводятся внутренние проверки для выявления сотрудников с подобными убеждениями.
Министр заключил, что сбор данных был активизирован после событий 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий.
Ранее Министерство юстиции США выразило опасения из-за желания экс-президента США Дональда Трампа вновь занять должность главы государства. По мнению ведомства, это может провоцировать новые беспорядки, аналогичные событиям у Капитолия в январе 2021 года. В Минюсте заключили, что для восстановления Трампа в должности отсутствуют правовые механизмы, а его подозрения в фальсификации выборов были полностью опровергнуты.