Работа в Украине: кому платят от 60 тыс. грн
В Украине на среднюю зарплату в размере от 60 тыс. грн могут претендовать специалисты в сфере IT. Больше всего зарабатывают сотрудники, которые владеют Angular (платформа JavaScript с открытым исходным кодом), сообщает Обозреватель.
Это следует из данных статистики work.ua. При этом средняя зарплата в Украине составляет около 14 тыс. грн. Жителя Киева зарабатывают 17 тыс., в Днепре в среднем платят 12 тыс. грн, а в Одессе – 14,5 тыс. грн.
Самые высокие зарплаты в Украине:
- Angular-разработчик – 63500 грн
- Ruby on Rails программист – 63000 грн
- Тим лид – 60000 грн
- C ++ программист – 60000 грн
- Программист Java – 60000 грн
- Программист django – 52500 грн
- .Net-программист – 52000 грн
- Разработчик мобильных приложений – 50000 грн
- IOS-программист – 47000 грн
Отметим, традиционно программисты могут рассчитывать на самые высокие зарплаты в Украине. Это в первую очередь связано с тем, что украинским работодателям приходится конкурировать с иностранными. Программист в Украине может работать практически на любую международную компанию.