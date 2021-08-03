Работа в Украине: кому платят от 60 тыс. грн

В Украине на среднюю зарплату в размере от 60 тыс. грн могут претендовать специалисты в сфере IT. Больше всего зарабатывают сотрудники, которые владеют Angular (платформа JavaScript с открытым исходным кодом), сообщает Обозреватель.

Это следует из данных статистики work.ua. При этом средняя зарплата в Украине составляет около 14 тыс. грн. Жителя Киева зарабатывают 17 тыс., в Днепре в среднем платят 12 тыс. грн, а в Одессе – 14,5 тыс. грн.

Самые высокие зарплаты в Украине:

Angular-разработчик – 63500 грн

Ruby on Rails программист – 63000 грн

Тим лид – 60000 грн

C ++ программист – 60000 грн

Программист Java – 60000 грн

Программист django – 52500 грн

.Net-программист – 52000 грн

Разработчик мобильных приложений – 50000 грн

IOS-программист – 47000 грн

Где в Украине самые высокие зарплаты. Источник: work.ua

Отметим, традиционно программисты могут рассчитывать на самые высокие зарплаты в Украине. Это в первую очередь связано с тем, что украинским работодателям приходится конкурировать с иностранными. Программист в Украине может работать практически на любую международную компанию.