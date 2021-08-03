У "Дельты" зафиксировали высокую патогенность

Группа специалистов из Токийского университета считает, что штамм коронавируса "Дельта" является наиболее патогенным среди других вариантов нового коронавируса. Они провели исследование, в ходе которого искусственно создали вирусы, несущие мутацию P681R﻿, сообщает РБК-Украина.

По информации NHK это наиболее характерная мутация для всех штаммов индийской вариации COVID-19. Известно, что заражение коронавирусом приводит к разрушению клеток, которые затем сливаются в единую массу (так называемые синтиции).

В ходе экспериментов с участием грызунов японские специалисты выявили, что заражение "Дельта"-штаммом приводит к повышенному объему синтициев, который в 2,7 раза превышает по массе аналогичные образования при инфицировании другими вариантами коронавируса.

Именно этот фактор вызывает, по мнению ученых, большую склонность различного рода патологиям. Кроме того, животные, зараженные вирусом с мутацией P681R, теряли в весе на 4,7-6,9% больше, чем грызуны с отличающимися штаммами.

Автор: Артур Родивилов