Бензин и дизель дорожают: ситуация на рынке топлива

Главной темой на украинском рынке топлива остаются цены на сжиженный автомобильный газ. Таких цен история еще не знала – литр LPG уже стоит, в среднем, 0,63 доллара при цене литра бензина А-95 – 1,13 доллара, сообщает Сегодня.

Цены в долларах, а не в гривнях взяты не просто так – 10 лет назад литр А-95 стоил 1,26 доллара, а литр автогаза – 0,38 доллара, дешевле бензина более чем втрое. Не зря автовладельцы массово переоборудовали бензиновые автомобили на газ.

В деньгах разница выглядит еще внушительнее – в августе 2011 года газ стоил приблизительно 3 гривни за литр, сейчас – почти 17. Ныне литр газ дешевле литра бензина всего на 80% (в 0,8 раза) или на 13 гривен.

О том, что будет с ценами на топливо на этой неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Кабмин не публиковал новые предельные рекомендованные цены на бензины и ДТ, поэтому стоимость этих нефтепродуктов за неделю практически не изменилась. Мониторинг рынка выявил небольшое подорожание, в пределах 5 коп./л, так как ряд сетей эконом-сегмента продолжили поднимать цены, не достигавшие предельных. Напомним, цена любого бензина, кроме премиального, не может превышать 31,64 грн/л, ДТ – 29,65 грн.

В итоге средняя цена А-92 достигла 29,30 грн/л (+3 коп./л), А-95 – 30,24 грн/л (+4 коп./л), ДТ – 28,44 грн/л (+5 коп./л). Но по регионам картина получилась пестрая. На бензин цены не изменились в половине областей, в двух снизились на 1-2 коп./л, а вот в Харьковской и Донецкой областях был рост на 15-20 коп./л. Причем Харьковщина – регион, где топливо – одно самых дешевых по Украине, Донбасс – регион, где цены одни из самых высоких, дороже только в соседней Луганской области.

Цены на ДТ выросли заметнее, в большинстве областей в пределах 8-15 коп./л, что можно объяснить повышением спроса на солярку в связи с активизацией уборочных работ. Самый большой рост цен на дизель в Закарпатье: на 19 коп./л.

Самые высокие цены на все виды нефтепродуктов в Луганской области: А-92 здесь стоит 30,77 грн/л, А-95 – 31,78 грн/л, ДТ – 29,48 грн/л, автогаз – 17,25 грн/л.

Самые низкие цены на бензины в Сумской области: А-92 стоит 28,25 грн/л, А-95 – 29,24 грн/л, на ДТ– в Николаевской: 27,93 грн/л.

Автогаз продолжил дорожать, но намного медленнее, чем за последние две недели. Самый большой рост – в Луганской области, до 17,25 грн/л (+25 коп.), самый незначительный – в Тернопольской – на 7 коп./л (до 16,84 грн/л). В большинстве регионов цены повысились на 13-19 коп./л. Минимальная стоимость газа – в Киеве – 16,66 грн/л.

Разброс цен не изменился по бензинам, уменьшился по ДТ и увеличился по автогазу. По А-92 разброс составляет 8,9% (2,52 грн/л), по А-95 – 8,7% (2,54 грн/л), по дизелю – 5,5% (1,55 грн/л), было 6,5%, по автогазу – 3,5% (0,59 грн/л), было 3,3%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 29,30 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,24 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,44 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 16,88 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Геннадий Рябцев говорит, что цены на бензин и ДТ чуть повысились из-за их роста в сетях нижнего ценового сегмента.

"Цены топлива у них заметно ниже предельных цен, рекомендованных Кабмином, поэтому небольшие сети воспользовались ситуацией и на 30-50 коп./л повысили цены", – уточнил эксперт.

Сергей Куюн говорит, что к концу июля был преодолен ресурсный дискомфорт по всем маркам светлых нефтепродуктов, обусловленный стечением форс-мажорных обстоятельств с поставками сразу по нескольким направлениям: белорусскому, российском, морскому.

"В август рынок входит в хорошем тонусе, с повышенным внутренним производством, которое создает страховку на случай новых форс-мажоров, — заявил Сергей Куюн. – Нормализация поставок топлива должна привести к охлаждению цен на оптовом рынке, которые в течение последней декады находятся на высоком уровне".

Автогаз на минувшей неделе дорожал, но темпами вдвое более низкими, чем раньше.

Артем Куюн сообщил, что средняя цена газа 2 августа достигла рекордных 16,88 грн/л. В частности, в сети SOCAR продукт подорожал на 30 коп./л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO и "Рур груп" на 20 коп./л, до 17,19 грн/л и 17,09 грн/л. Сети "БРСМ-Нафта", SUNOIL, Motto, Mango Фактор", Marshal, "Авантаж 7", "Катрал" повысили цены в пределах 5-20 коп./л.

"Основным фактором подорожания является дефицит ресурса, вызванный снижением поставок крупнейших внешних производителей – это РФ, Беларусь, – анализирует Артем Куюн. – Давление на цены оказало и сокращение импорта по морю на 25% – до 12 тыс. т (весь рынок газа – более 100 тыс. т в месяц). Как правило, в прошлые годы морские поставки автогаза каждое лето дешевели. Поэтому трейдеры увеличивали объемы поставок, что дополнительно снижало цены. Нынешним летом из-за роста цен на нефть этого не произошло".

Артем Куюн отметил, что за июль розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%.

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов касательно бензина и дизтоплива расходятся.

Геннадий Рябцев говорит, что средние цены на бензин и дизель могут еще повыситься в пределах 10 коп./л из-за сетей-дискаунтеров, которые продолжат понемногу увеличивать ценники на стелах.

У Сергея Куюна другое мнение: он напомнил, что на днях Кабмин опубликует новые рекомендованные цены, которые будут ниже предыдущих.

"Стоимость топлива на колонках продолжает оставаться под государственным регулированием и напрямую будет зависеть от мировых котировок, которые остаются стабильными. Лидеры рынка, у которых цены близкие к предельным, их опустят. И этот фактор перевесит возможный рост цен у сетей дискаунтеров", – утверждает Сергей Куюн.

А вот автогаз будет дорожать, так как потенциал роста оптовых цен (2,55 грн/л) не выбран, а ресурса на рынке – небольшой дефицит, уверен Артем Куюн.