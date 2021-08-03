Курс валют НБУ на 3 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 3 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению со 2 августа, достиг уровня 26.84 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 1 коп. до 31.90 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп. до 3.69 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился на 15 коп. до 37.29 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 2 коп. до 29.63 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп. до 7.00 за 1 польский злотый.