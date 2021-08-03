Курс валют НБУ на 3 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 3 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению со 2 августа, достиг уровня 26.84 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 1 коп. до 31.90 за 1 евро.
Рубль подорожал на 1 коп. до 3.69 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился на 15 коп. до 37.29 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 2 коп. до 29.63 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп. до 7.00 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.844400
|EUR
|Евро
|31.903200
|RUB
|Рубль
|0.368880
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.293600
|CHF
|Швейцарский франк
|29.634500
|PLN
|Польский злотый
|7.000900