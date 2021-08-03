Блинкен обвинил Лукашенко в "подрыве олимпийского духа"

Блинкен обвинил Лукашенко в "подрыве олимпийского духа"
Фото: Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в подрыве олимпийского духа из-за инцидента с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом он написал в Twitter, сообщает Лента.Ру.

Глава Госдепартамента заявил, что режим лидера республики преследовал цель в совершении акта репрессий против спортсменки, пытаясь заставить ее покинуть Олимпиаду  "только за то, что она воспользовалась правом на свободу слова".

«Такие действия подрывают олимпийский дух, бросают вызов базовым правам, и их нельзя терпеть", — подчеркнул Блинкен.
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