Блинкен обвинил Лукашенко в "подрыве олимпийского духа"

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в подрыве олимпийского духа из-за инцидента с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом он написал в Twitter, сообщает Лента.Ру.

Глава Госдепартамента заявил, что режим лидера республики преследовал цель в совершении акта репрессий против спортсменки, пытаясь заставить ее покинуть Олимпиаду "только за то, что она воспользовалась правом на свободу слова".