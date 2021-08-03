Чиновницу из Трускавца приговорили к заключению за присвоение госсредств

К семи годам лишения свободы приговорили начальницу отдела бухучета одного из управлений Трускавецкого городского совета Львовской области, которая завладела 1,3 млн грн бюджетных средств, сообщает Интерфакс-Украина.

"Установлено, что с 2017 до июня 2020 подсудимая с помощью персонального компьютера входила в автоматизированную систему интернет-банка и вносила туда сведения о распределении выплат управления. В частности, она безосновательно вносила заведомо ложные сведения о размере своего денежного обеспечения, подлежащего выплате" , - говорится в сообщении отдела информационной политики Львовской областной прокуратуры.

В результате неправомерных действий чиновница завладела деньгами на сумму в 1,3 млн грн.

Суд поддержал позицию гособвинения и признал обвиняемую виновной, приговорив ее к 7 годам лишения свободы с конфискацией личного имущества, а также запретил в течение 3 лет занимать определенные должности, говорится в сообщении прокуратуры Львовской области.