Байден планирует провести глобальный саммит из-за COVID-19

Байден планирует провести глобальный саммит из-за COVID-19
Фото: The White House

Американский лидер намерен в сентябре этого года провести глобальный онлайн-саммит по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявляет Axios со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы, сообщает Корреспондент.

Как отмечает издание, главной темой саммита станет штамм Дельта и борьба с ним:

“Целью форума является активизация усилий стран в распределении вакцин от коронавируса и ресурсов сферы общественного здравоохранения в связи с распростра﻿﻿нением штамма Дельта".

Источники издания уточнили, что в данный момент американская администрация обсуждает с неправительственными организациями детали подобной конференции.

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