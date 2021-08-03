Байден планирует провести глобальный саммит из-за COVID-19
Американский лидер намерен в сентябре этого года провести глобальный онлайн-саммит по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявляет Axios со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы, сообщает Корреспондент.
Как отмечает издание, главной темой саммита станет штамм Дельта и борьба с ним:
“Целью форума является активизация усилий стран в распределении вакцин от коронавируса и ресурсов сферы общественного здравоохранения в связи с распространением штамма Дельта".
Источники издания уточнили, что в данный момент американская администрация обсуждает с неправительственными организациями детали подобной конференции.