Байден планирует провести глобальный саммит из-за COVID-19

Американский лидер намерен в сентябре этого года провести глобальный онлайн-саммит по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявляет Axios со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы, сообщает Корреспондент.

Как отмечает издание, главной темой саммита станет штамм Дельта и борьба с ним:

“Целью форума является активизация усилий стран в распределении вакцин от коронавируса и ресурсов сферы общественного здравоохранения в связи с распростра ﻿﻿ нением штамма Дельта".

Источники издания уточнили, что в данный момент американская администрация обсуждает с неправительственными организациями детали подобной конференции.