Аренда доступных квартир у метро сильно дорожает

С начала года стоимость аренды жилья выросла, в среднем, на 10-15%. При этом, как рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, больше всего подорожали "социальные" малогабаритные квартиры старой застройки, расположенные вблизи станций метро или транспортных узлов, сообщает UBR.

По его данным, максимальное увеличение цен зафиксировано в крупнейших городах Украины, а именно – Харькове, Одессе, Львове, Днепре и Киеве.

"В других областных центрах рост цен менее ощутимый: от 5% до 10%" , – рассказал эксперт.

До средины августа расценки, скорее всего, пока сильно не изменятся. Но к концу года стоимость аренды может вырасти в среднем еще на 10-15%.

Подталкивает прайсы вверх и возросший на 20-25% по сравнению с прошлым годом спрос на съемное жилье.

Подкосить ценники может вероятное введение всеукраинского локдауна. Например, говорит Пита, в прошлом году стоимость съемных квартир упала на 25-70%, в зависимости от региона и востребованности жилья. Но после стабилизации ситуации расценки все равно опять пошли вверх.

По мнению эксперта, жесткие карантинные ограничения сразу скажутся как на уровне спроса, так и на стоимости аренды. Он считает, если предложение на 40-50% превысит спрос, то стоит ожидать снижения арендных цен на 20-25%.

Однако после отмены ограничений рыночная конъюнктура способна восстановиться в течение 2-3 месяцев, подытожил Юрий Пита.