"Украинцы гибнут за безопасность Европы": заявление дипломатов о "СП-2"
Председатель сенатского комитета США по международным отношениям Боб Менендес вместе с дипломатами 8 стран выступил с совместным заявлением о запуске "Северного потока-2", сообщает УНИАН.
Речь идет об Эстонии, Чехии, Ирландии, Латвии, Польше, Украине, Великобритании и Литве.
"Мы, главы комитетов по иностранным делам наших национальных парламентов, продолжаем выступать против проекта газопровода "Северный поток-2" и с сожалением отмечаем недавнее решение США и Германии относительно него, что влечет за собой возобновление строительства газопровода", – говорится в решении.
Подписанты рассматривают "Северный поток-2" как "
геополитический проект, направленный на расширение влияния России в Европе путем доминирования на энергетическом рынке".
"Завершение строительства трубопровода усилит влияние российского газа на энергетический баланс Европы, поставит под угрозу национальную безопасность государств-членов ЕС и США, а также поставит под угрозу и без того неустойчивую безопасность и суверенитет Украины", – считают дипломаты.
Стороны отмечают, что "СП-2" дает России еще один инструмент давления и шантажа на Украину.
"Украина продолжает наталкиваться на жестокую агрессию России и военную оккупацию ее территорий из-за своего проевропейского выбора. В результате чего погибли более 14 тысяч украинцев, и каждую неделю все больше солдат отдают свои жизни, защищая свою Родину и Европу", – напомнили дипломаты.
Также в документе говорится о последствиях для Европы завершения строительства российской трубы. В частности – подрыв развития единого либерализированного и открытого европейского рыка путем консолидации источников поставок через "ПП-2".
Германию призвали снизить зависимость от газа, и ускорить переход на зеленую энергию.
"Нам надо взять на себя коллективное обязательство по увеличению поддержки безопасности и обороноспособности Украины, чтобы предотвратить углубление действующего кризиса запуском "СП-2", – говорится в заявлении.
В этом контексте НАТО призвали взять на себя обязанность по усилению сдерживания действий России на восточном фланге от Балтийского до Черного морей.
Стороны обязуются разработать дорожную карту вступления Украины в альянс в случае, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства в НАТО.
"Чтобы консолидировать усилия украинского правительства на пути к изменениям, мы призываем согласовать перспективу членства Украины в ЕС. Мы настаиваем, что любые дальнейшие договоренности с "Северного потока-2" потребуют консультаций в трансатлантической семье", - отмечают дипломаты.