Минкульт создал цифровую карту событий ко Дню Независимости

Министерство культуры и информационной политики создало цифровую карту событий ко Дню Независимости Украины, сообщает Деловая столица.

Цифровая карта событий — это национальная единая платформа, которая будет освещать события, посвященные 30-й годовщине независимости. Проект охватывает все области Украины, каждая из которых обозначена на карте своим уникальным символом-цветком.

МКИП совместно с областными государственными администрациями планирует провести более 300 праздничных мероприятий.

"Чтобы из нескольких сотен мероприятий, которые мы будем реализовывать с ОГА, выбрать себе несколько понравившихся — надо действительно иметь выдержку. Именно карта событий и упрощает эту задачу, собирая информацию о каждом из них в одном месте" , — прокомментировал министр культуры Александр Ткаченко.

На карте в интерактивном формате будет отображаться место, дата и время событий с развернутой информацией о них. Возможен поиск по локации и дате, ссылки на социальные сети и другие внешние ресурсы.

Посмотреть карту событий ко Дню Независимости можно по ссылке﻿.