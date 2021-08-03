Вход запрещен: законны ли будут ограничения для непривитых

В Украине всерьез задумались над внедрением ограничений для невакцинированных граждан, сообщает Вести.

Если идею поддержат, то зайти в кафе или проехаться в транспорте без вакцины будет весьма проблематично. Тем не менее, как говорят юристы, все законно.

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Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов). По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания, коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель", — написал он в Facebook.

Радуцкий уточнил: об обязательной вакцинации речь не идет:

"Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники. Еще месяц назад у нас был дефицит препаратов для прививки. Но на позапрошлой неделе мы получили более 2 млн вакцин, на минувшей неделе — свыше 2,5 млн. Вакцинация открыта для всех желающих".

Первым звоночком уже стало постановление Кабмина от 28 июля, которым правительство разрешило посещение школ в оранжевых зонах только в том случае, если более 80% персонала учебного заведения имеют документы о прохождении полного курса вакцинации. Таким образом, прививка в Украине становится условно обязательной.

Тем временем в Минздраве также говорят, что рассматривают привилегии для вакцинированных. Правда, какие — не уточняют.

Торговля справками

Журналисты пообщались с представителями профессий, которых могут коснуться данные новшества.

"Я всегда говорил, что водитель — это та категория, которая стоит наравне с медиками. При любой эпидемии мы наиболее уязвимы. Все, чем мы можем защитить наших водителей сегодня, — это комплект масок и санитайзеры. Что касается тех ограничений, которые планируют ввести для непривитых, — коль уж весь мир стоит на страже своего здоровья, то и мы должны следовать этому тренду. Только вот водитель не должен заниматься любыми ограничительными мероприятиями. Он не является ни экспертом, ни сотрудником правоохранительных органов", — сказал глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко.

Он не понимает, как водителей, которые, так сказать, не особо уверовали во все это дело, принудительно вакцинировать.

Не в восторге от изменений и рестораторы.

"Сравнивать Украину с европейскими странами не стоит. Во-первых, там вакцины в свободном доступе начали появляться намного раньше. У нас же относительно недавно. И у людей к прививкам есть масса вопросов. Поэтому если персонал начнут принуждать вакцинироваться, то сотрудники просто будут менять работу. И так сегодня людей не хватает. За прошлый год рестораторы лишились 50% персонала. Я знаю, что многие из них предлагают сотрудникам вакцинироваться. Но только 30% из специалистов пока согласились", — сказала генеральный директор консалтингового агенства "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

По ее словам, подобные ограничения вводили в РФ. Там вход в рестораны был разрешен только по QR-коду.

"Но спустя месяц, после того как рестораны потеряли до 70% клиентов, эти нормы отменили", — сказала Насонова.

По ее мнению, такие новшества чреваты появлением черного рынка справок.

"Обычно, когда в стране возникают такие обязаловки, всегда появляются поддельные документы. Та же история с санитарными книжками. Рестораны уже на протяжении 30 лет должны были проходить медосмотр. Но не менее половины всех кафе и ресторанов просто покупают эти книжки или сотрудники сами их приобретают без реального медосмотра", — сказала Насонова.

Конституционно?

Но как бы ни нравились такие меры украинцам, юристы уверяют: ничего антиконституционного в них нет.