В Турции автобус с российскими туристами попал в аварию, есть погибшие

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами, в результате аварии погибли четыре человека, сообщает Европейская правда.

Авария произошла в турецкой провинции Анталья в понедельник во второй половине дня.

Автобус ехал из города Манавгат в аэропорт Антальи и попал в аварию в районе Сиде. Водитель врезался в бетонное ограждение, после чего автобус перевернулся.

Сначала сообщалось о гибели трех женщин, но затем российский туроператор заявил о гибели еще одного пассажира. В ДТП пострадали еще 16 человек.

Всего в автобусе находилось 22 россиянина, в том числе девять детей, которые должны были вечером вылетать домой. Все туристы находятся в четырех больницах Антальи.