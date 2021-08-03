В ОП поддержали разделение МВД
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что в Украине планируют разделить Министерство внутренних дел. В Офисе президента поддерживают реформу МВД, сообщает РБК-Украина.
Подоляк считает, что большое количество органов в системе Министерства внутренних дел осложняет управление ими.
"Чтобы их функционал работал на сто процентов и чтобы не было буксировки реформ, вполне рационально - пересмотреть внутренний баланс в этой системе и вывести часть структур из системы МВД", - отметил Подоляк.
Олег Черныш