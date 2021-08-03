В отдельных регионах Украины объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, в отдельных регионах Украины 3 августа ожидаются грозы и сильные шквалы ветра, об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, погода 3 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и на Прикарпатье будет дождливой, в отдельных районах днем ожидается град. Кроме того, порывы ветра будут достигать 20 м/с. Объявлен I уровень опасности.

В восточных, Сумской, Житомирской, Киевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.