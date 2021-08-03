В ГНС назвали размеры ставок начисления единого взноса

Главное управление ГНС в Киевской области напоминает размер ставки начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для плательщиков взноса, сообщает ЛигаБизнес.

﻿Размеры ставок начисления единого взноса:

- 22% к сумме дохода (прибыли) полученной от деятельности - для ФЛП и лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность без использования наемного труда, членов фермерского хозяйства, если они не принадлежат к лицам, которые подлежат страхованию на иных основаниях;

- 22% к сумме заработной платы, суммы пособия по временной нетрудоспособности и суммы пособия в связи с беременностью и родами - для работодателей (предприятий, учреждений и организаций, иных юридических лиц, физических лиц - предпринимателей, самозанятых лиц, которые используют наемный труд);

- 8,41% к сумме заработной платы, суммы пособия по временной нетрудоспособности и суммы пособия в связи с беременностью и родами - для работодателей (предприятия, учреждения и организации, иные юридические лица, а также физические лица - предприниматели) в случае начисления доходов работающим лицам с инвалидностью;

- 5,3% к сумме заработной платы, суммы пособия по временной нетрудоспособности и суммы помощи в связи с беременностью и родами - для работодателей - предприятий и организаций всеукраинских общественных организаций лиц с инвалидностью, в частности обществ УТОГ и УТОС (в которых количество лиц с инвалидностью составляет не менее как 50 % общей численности работающих, и при условии, что фонд оплаты труда таких лиц с инвалидностью составляет не менее как 25% суммы расходов на оплату труда) в случае начисления доходов работающим лицам с инвалидностью;

- 5,5% к сумме заработной платы, суммы пособия по временной нетрудоспособности и суммы пособия в связи с беременностью и родами - для работодателей - предприятий и организаций общественных организаций лиц с инвалидностью (в которых количество лиц с инвалидностью составляет не менее как 50 % общей численности работающих, и при условии, что фонд оплаты труда таких лиц с инвалидностью составляет не менее как 25 % суммы расходов на оплату труда) в случае начисления доходов работающим лицам с инвалидностью.

К сумме вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (предоставление услуг) по договорам ГПХ применяется размер начисления, ЕВ 22% всеми работодателями, кроме предприятий и организаций всеукраинских общественных организаций лиц с инвалидностью, в частности обществ УСОГ и УСОС (в которых количество лиц с инвалидностью составляет не менее как 50 % общей численности работающих, и при условии, что фонд оплаты труда таких лиц с инвалидностью составляет не менее как 25% суммы расходов на оплату труда), - ими применяется размер ставки, ЕВ 5,3%.