Добровольное декларирование доходов: кто может воспользоваться правом

Законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем внедрения единовременного (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет" определены субъекты, которые могут воспользоваться добровольным декларированием доходов, сообщает ЮрЛига.

Об этом информирует Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Так, Законом предусмотрено, что подать единовременную (специальную) добровольную декларацию могут:

физические лица - резиденты, в том числе самозанятые лица;

физические лица, не являющиеся резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения (приобретения) объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов, за счет которых были получены (приобретены) объекты декларирования, и которые в соответствии с Налоговым кодексом являются или были налогоплательщиками.

Тогда как декларантами не могут быть:

лица, которые по состоянию на дату начала периода единовременного (специального) добровольного декларирования являются малолетними/несовершеннолетними или недееспособными лицами и при этом находятся на полном содержании других лиц (в том числе родителей) и/или государства, или являются лицами, дееспособность которых ограничена и над такими лицами установлена опека/попечительство;

лица, которые за любой год, начиная с 1 января 2005 года, подавали или должны подавать декларации в соответствии с законами, определяющими или определявшими правовые и организационные принципы в сфере предупреждения коррупции (кроме тех, которые претендовали или претендуют на занятие должностей, нахождение на которых требует или требовало от лица представление соответствующей декларации, и не были назначены или избраны на соответствующие должности);

лица, в отношении которых со стороны Украины применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом "О санкциях".

Лица, имеющие право воспользоваться правом на единовременное (специальное) добровольное декларирование и не воспользовавшиеся таким правом, считаются уведомившими контролирующий орган об отсутствии в собственности по состоянию на дату завершения периода проведения единовременного (специального) добровольного декларирования активов физического лица, полученных (приобретенных) за счет доходов, с которых не уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы в соответствии с налоговым законодательством на момент начисления (получения) таких доходов и/или состав и объем таких активов находится в пределах, определенных пунктом 10 подраздела 9-4раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса.