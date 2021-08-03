Германия будет предлагать бустерную дозу вакцины от COVID-19

Пожилым людям и тем гражданам, которые находятся в других группах риска, в Германии с сентября начнут предлагать ввести третью дозы вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Интерфакс.

В понедельник министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан провел встречу с министрами здравоохранения федеральных земель, на которой было решено, что с 1 сентября пожилые люди и люди в группах риска смогут получить третью прививку Biontech/Pfizer или американской Moderna Inc. Прививки будут делать независимо от того, какие вакцины люди получили ранее.

Решение было принято с целью избежать четвертой волны коронавирусной инфекции и защититься от новых штаммов вируса.

Ранее немецкая Biontech и американская Pfizer Inc. опубликовали сообщение, в котором говорилось, что "защитный эффект вакцины против инфекции и симптоматических заболеваний снижается через шесть месяцев после второй дозы вакцины", поэтому "третья доза потребуется в течение шести-двенадцати месяцев после полной вакцинации".

В июле решение вводить третью дозу вакцины людям старше 60 лет было принято и в Израиле.

За весь период пандемии в Германии было зарегистрировано более 3,77 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией и более 91 тыс. смертей среди заразившихся.