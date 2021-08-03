Ученые сообщили, почему люди боятся вакцинации

Польские исследователи узнали, какой определяющий фактор стоит за убежденностью людей не вакцинироваться от коронавирусной инфекции, сообщает Укринформ.

Специалисты из университетов Ягеллонского, а также социальных и гуманитарных наук (Польша) изучили литературу об отношении людей к вакцинации. На втором этапе исследователи провели онлайн-опрос 492 респондентов, проживающих в Польше и сомневающихся в том, стоит ли проходить вакцинацию, или даже выступающих против.

Интересно, что многие опрошенные заявили, что якобы их позиция основывается на собственном опыте или опыте знакомых. Но когда исследователи пытались узнать подробности, опрашиваемые давали достаточно туманные объяснения.

Одни говорили, что не помнят источник подобной информации, другие связывали вакцинацию с аутизмом у детей, но при этом трудно было назвать четкие доказательства подобной корреляции.

Специалисты объяснили это явление склонностью запоминать негативную информацию, даже если она и была просто прочитана в социальных сетях или подозрительных сайтах.

Известно и то, что люди вообще любят искать подтверждения своим мыслям и избегать альтернативного взгляда на вещи. Получая такую информацию, человек забывает, как узнал о ней, и часто путает с личным опытом или опытом близких и знакомых.

Таким образом, ранее существовавший скептицизм относительно вакцин усиливается под влиянием какой-либо информации, которая подтверждала бы эти мысли, независимо от надежности источника.