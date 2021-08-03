В Турции пожары превратили леса в пепел: фото до и после

В Турции взяли под контроль большинство лесных пожаров, которые начались в Манавгате (Анталия) 28 июля и за последующие шесть дней перекинулись на разные провинции. На сегодня продолжается тушение еще 10 возгораний в пяти регионах, сообщает Обозреватель.

Ресурсные масштабы бедствия еще оцениваются, а для природы они видны невооруженным взглядом. То, как сегодня выглядит лес в одном только Ичмелере (Мармарис), показали с высоты.

На аэрофотоснимках и роликах когда-то зеленый лес постает полностью черным, на горной местности стоят обугленные стволы ранее широколистных деревьев.

Последствия пожаров в Ичмелере

"Спаслись" только насаждения в окрестностях поселений, а лесной массив в районе Ичмелер полностью превратился в пепел. Кадры, снятые с одного и того же места до и после, ясно показывают разрушения, вызванные пожарами.

Последствия пожаров в районе Ичмелер

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли накануне заверил, что 125 из 132 лесных пожаров (по другим данным, 134 из 144) в стране были взяты под контроль, передает Anadolu Agency.

Пожары в Турции взяли под контроль

По его словам, для тушения использовали 16 самолетов, 9 БПЛА, 51 вертолет и еще один беспилотный, 850 оросителей и 150 строительных машин. При этом на дежурстве находится более 5000 человек.

Тушение пожаров в Турции

На сегодня известно о смерти по меньшей мере восьми человек в результате лесных пожаров в Турции, сдержать которые мешал том числе и сильный ветер.

Данные о пожарах в Турции

Директор по связям с общественностью страны Фехреттин Алтун призвал граждан не поддаваться дезинформации о пожарах, публикуемой в соцсетях.

Эвакуация населения из пострадавших провинций