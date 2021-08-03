Медики назвали симптомы и меры профилактики ротавирусной инфекции
Ротавирусная инфекция, которую часто называют "кишечным или желудочным гриппом", "ротавирусом " - это острое инфекционное заболевание, одна из причин тяжелых диарейных недугов во всем мире, в частности у детей, сообщает Clutch.
Данный вид инфекции особенно опасен для малышей возрастом от 6 до 12 мес., однако ею могут заболеть и взрослые. Инфицирование происходит не только фекально-оральным путем непосредственно, но и посредством контакта с поверхностями и предметами, которые могли быть загрязнены (игрушками, мебелью, инфицированной водой и во время еды). Инкубационный период-от 12 до 24 часов.
Симптомы:
- повышенная температура тела, лихорадка;
- потеря аппетита;
- тошнота, многократная рвота;
- вздутие, диарея;
- признаки обезвоживания, общая вялость.
- симптомы болезни могут длиться от 2 до 5 дней.
Основные меры профилактики:
- Вакцинация-защищает от ротавирусных гастроэнтеритов и развития тяжелых форм заболевания. Применяется с 6-недельного возраста, желательно до 16 недель и вакцинация должна быть завершена до 24 недель.
- Соблюдение правил личной гигиены.