Медики назвали симптомы и меры профилактики ротавирусной инфекции

Ротавирусная инфекция, которую часто называют "кишечным или желудочным гриппом", "ротавирусом " - это острое инфекционное заболевание, одна из причин тяжелых диарейных недугов во всем мире, в частности у детей, сообщает Clutch.

Данный вид инфекции особенно опасен для малышей возрастом от 6 до 12 мес., однако ею могут заболеть и взрослые. Инфицирование происходит не только фекально-оральным путем непосредственно, но и посредством контакта с поверхностями и предметами, которые могли быть загрязнены (игрушками, мебелью, инфицированной водой и во время еды). Инкубационный период-от 12 до 24 часов.

Симптомы:

повышенная температура тела, лихорадка;

потеря аппетита;

тошнота, многократная рвота;

вздутие, диарея;

признаки обезвоживания, общая вялость.

симптомы болезни могут длиться от 2 до 5 дней.

Основные меры профилактики: