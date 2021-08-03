Ляшко заявил, что в Украине нет вспышки COVID-19
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга 3 августа в Киеве заявил, что в Украине пока нет признаков вспышки коронавируса. Глава ведомства подчеркнул, что система здравоохранения готова к новой волне "Дельта", сообщает Вести.
Также министр напомнил, что лучшая защита от Covid-19 - это вакцинация.
"Вакцина в Украине, ее хватит всем желающим вакцинироваться. Только за июль мы сделали почти 3 млн прививок и продолжаем наращивать темпы и в дальнейшем. Я благодарю наших медиков, ведь благодаря их труду 5,6 млн доз вакцины уже сегодня защищают украинцев, около 6 млн доз уже в ожидании", - подчеркнул Ляшко.