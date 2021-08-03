Ляшко заявил, что в Украине нет вспышки COVID-19

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга 3 августа в Киеве заявил, что в Украине пока нет признаков вспышки коронавируса. Глава ведомства подчеркнул, что система здравоохранения готова к новой волне "Дельта", сообщает Вести.

Также министр напомнил, что лучшая защита от Covid-19 - это вакцинация.