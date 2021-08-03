ПриватБанк оценил долг бывших акционеров

По данным ПриватБанка, на конец июня объем его кредитного портфеля, который он связывает с бывшими акционерами, составил 164,7 млрд грн (на начало 2021 – 164,3 млрд грн, на начало 2020 – 210,6 млрд грн), сообщает Finbalance.

По информации банка, в 2020 году за счет резерва он списал с баланса кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на сумму 56,7 млрд грн.

ПриватБанк отмечал, что "будет продолжать принимать меры по возвращению списанной задолженности".

При этом Игорь Коломойский неоднократно публично отрицал информацию НБУ и руководителей ПриватБанка, что около 95% корпоративного портфеля банка, сформировался до национализации, - это были инсайдерские займы.

Согласно статистике Нацбанка, на 01.07.2021 объем неработающих кредитов в портфеле ПриватБанка уменьшился на 3,8 млрд грн - до 177,4 млрд грн (это 43,8% всех неработающих кредитов в банковской системе).

Доля неработающих займов в кредитном портфеле ПриватБанка на 01.07.2021 - 71,3% (на начало года - 74%).

По данным Министерства финансов, 2020 года объем неработающих кредитов в ПриватБанке сократился почти на четверть (24,2%), или на 58 млрд грн. Банком было списано кредитов за счет резервов (по общему портфелю, в т.ч. связанным с бывшими владельцами и в зоне ООС) на сумму 72,6 млрд грн.