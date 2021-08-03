Qatar Airways введет дополнительные рейсы в Киев

Qatar Airways в сентябре увеличит общую частоту полетов на маршруте Доха — Киев с семи до 10 в неделю за счет дополнительных рейсов QR297/QR298, сообщили в украинском представительстве авиакомпании, сообщает Avianews.

Самолет будет вылетать из Дохи в 01:40 ночи и приземляться в аэропорту Борисполь в 07:00. Обратный вылет из Киева запланирован на 11:50 с прилетом в Доху в 17:00.

Дополнительные рейсы внесены в расписание по понедельникам, вторникам и пятницам. Их будет выполнять среднемагистральный самолет Airbus A320 с 12 местами в бизнес-классе, которые могут раскладываться в горизонтальную кровать, и 120 креслами эконом-класса.

Как рассказали в авиакомпании, дополнительные вылеты с новым графиком позволят уменьшить время пересадки в Дохе по пути в города Ближнего Востока, Азии, Африки, Австралии, а также при вылете из городов Америки в Киев.

Новый график полетов Qatar Airways на маршруте Доха-Киев-Доха с 1 сентября: