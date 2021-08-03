Qatar Airways введет дополнительные рейсы в Киев
Qatar Airways в сентябре увеличит общую частоту полетов на маршруте Доха — Киев с семи до 10 в неделю за счет дополнительных рейсов QR297/QR298, сообщили в украинском представительстве авиакомпании, сообщает Avianews.
Самолет будет вылетать из Дохи в 01:40 ночи и приземляться в аэропорту Борисполь в 07:00. Обратный вылет из Киева запланирован на 11:50 с прилетом в Доху в 17:00.
Дополнительные рейсы внесены в расписание по понедельникам, вторникам и пятницам. Их будет выполнять среднемагистральный самолет Airbus A320 с 12 местами в бизнес-классе, которые могут раскладываться в горизонтальную кровать, и 120 креслами эконом-класса.
Как рассказали в авиакомпании, дополнительные вылеты с новым графиком позволят уменьшить время пересадки в Дохе по пути в города Ближнего Востока, Азии, Африки, Австралии, а также при вылете из городов Америки в Киев.
Новый график полетов Qatar Airways на маршруте Доха-Киев-Доха с 1 сентября:
- QR295 Доха 08:30 → Киев 13:50, ежедневно
- QR296 Киев 17:00 → Доха 22:10, ежедневно
- QR297 Доха 01:40 → Киев 07:00, понедельник, вторник, пятница
- QR298 Киев 11:50 → Доха 17:00, понедельник, вторник, пятница