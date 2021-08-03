Витренко раскрыл информацию о зарплате в Нафтогазе

Зарплата главы "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко составляет 50 тыс. гривен в месяц. Сколько получал на этом посту его предшественник Андрей Коболев, неизвестно, но после увольнения Коболев получил "реальные деньги", сообщает Сегодня.

"Я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных суммах Коболева. Честно говоря, даже не помню. Меня лично зарплата не тревожит. Но общая сумма, которую он получил после увольнения... Он получил реальные деньги... 50 тыс. гривен – моя зарплата в месяц", - сказал Витренко в интервью "Радио Свобода".

Почему возник вопрос

Ранее в СМИ был опубликован отчет Комитета по назначениям и вознаграждениям. В частности, по данным Лига.net, Коболев получил 347 млн гривен вознаграждения. Аналитики подсчитали, что 338,6 млн грн из этой суммы составила вторая часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже.

Если это так, то зарплата Коболева на должности главы "Нафтогаза" составляла 6,3 млн грн за год – в среднем по 525 тыс. гривен в месяц.

Подтвердить или опровергнуть эти данные сложно, ведь наблюдательный совет "Нафтогаза" до сих пор не опубликовал отчет о вознаграждении правления за 2020 год.

При этом сам Коболев признавал, что в 2020 году руководство "Нафтогаза" получило многомиллионные премии "за выполненные перед госбюджетом обязательства по отчислениям налогов и части прибыли".

Напомним, суммы премий – не единственный повод для критики, с которой сталкивается экс-глава "Нафтогаза":