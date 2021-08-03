Продукты и сигареты подорожали: как изменилась стоимость за год

В Украине цены на отдельные продукты и товары за год увеличились на 20-30%. К примеру, в среднем пачка сигарет подорожала на 10 грн, а килограмм хлеба на 5 грн, сообщает Обозреватель.

Это следует из данных Государственной службы статистики. Рис подорожал с 23,57 до 27,23 грн за кг, а куриное филе с 83,10 до 107,62 грн. Также вырос в цене и бензин. Самая популярная марка А-95 подорожала с 21,91 до 29,27 грн за литр.

Как поменялись цены с июня 2020-го до июня 2021-го: