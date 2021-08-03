Продукты и сигареты подорожали: как изменилась стоимость за год
В Украине цены на отдельные продукты и товары за год увеличились на 20-30%. К примеру, в среднем пачка сигарет подорожала на 10 грн, а килограмм хлеба на 5 грн, сообщает Обозреватель.
Это следует из данных Государственной службы статистики. Рис подорожал с 23,57 до 27,23 грн за кг, а куриное филе с 83,10 до 107,62 грн. Также вырос в цене и бензин. Самая популярная марка А-95 подорожала с 21,91 до 29,27 грн за литр.
Как поменялись цены с июня 2020-го до июня 2021-го:
- Рис (кг) с 23,57 до 27,23 грн
- Хлеб пшеничный из муки высшего сорта (кг) с 24,81 до 29,65 грн
- Хлеб пшеничный из муки первого сорта (кг) с 20,09 до 23,80 грн
- Батон 500 г с 13,96 до 16,33 грн;
- Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы (кг) с 19,18 до 23,15 грн
- Крупа гречневая (кг) с 36,96 до 42,01 грн;
- Птица (тушки куриные) (кг) с 50,50 до 68,19 грн
- Филе куриное (кг) с 83,10 до 107,62 грн
- Колбасы вареные первого сорта (кг) с 100,88 до 110,63 грн
- Рыба мороженая (кг) с 80,19 до 84,27 грн
- Водка 0,5 л с 92,13 до 93,31 грн
- Вина столовые отечественные 0,75 л с 67,10 до 69,24 грн
- Пиво отечественных марок 0,5 л с 17,58 до 18,59 грн
- Сигареты с фильтром отечественных марок пачка (20 шт) с 40,00 до 47,81 грн
- Сигареты с фильтром медиум класса пачка (20 шт) с 44,81 до 55,72 грн
- Сигареты с фильтром премиум класса пачка (20 шт) с 52,17 до 62,63 грн
- Сигареты без фильтра пачка (20 шт) с 35,64 до 42,87 грн
- Плата за аренду 1-комнатной квартиры месяц с 3810,54 до 4113,08 грн
- Бензин А-92 л с 20,79 до 28,36 грн
- Бензин А-95 л с 21,91 до 29,27 грн
- Дизельное топливо л с 21,24 до 27,61 грн