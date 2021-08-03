Упражнения на турнике: помогают ли они увеличить рост

Хотя традиционно считается, что выполнение растяжек и прочих упражнений на турнике вне сомнения помогает для увеличения роста — а на форумах в интернете легко найти множество положительных отзывов — позиция официальной науки по данному вопросу намного осторожнее, сообщает Фитсевен.

В частности, хотя анализ роста профессиональных спортсменов-гимнастов показывает определенную корреляцию между висением на турнике и длиной тела (прежде всего, у девушек) — исследователи отмечают, что, судя по всему, причина лежит скорее в питании, чем в тренировках.

Идея о том, что турник должен помогать для увеличения роста, строится на естественной способности позвоночника растягиваться и сокращаться в течение дня. Считается, что высота тела варьируется примерно на 1% (±1-2 см) — в зависимости от нахождения в стоячем или в лежачем положении.

Однако данный факт, хотя действительно строится на увеличении расстояния между позвонками, совершенно не означает того, что постоянное нахождение в стоячем положении уменьшает рост — а висение на турнике (или выполнение упражнений на растяжку) его увеличивает.

С другой стороны, исследователи всё же отмечают, что выполнение физических упражнений (как висения на турнике, так занятий баскетболом, гимнастикой или плаванием) положительно влияет на улучшение осанки и “выпрямление” позвоночника — что может визуально увеличивать рост.

Упражнения на турнике — в чём польза?

Физические упражнения положительно влияют как на увеличение мышечной массы, так и на выпрямление осанки — именно за счёт этих факторов обычно считается, что турник помогает вырасти. Однако, опять же, речь идёт исключительно о визуальном восприятии фигуры.

Как таковой, позвоночник не вовлечён в выполнение упражнения — фактически, он не может стать “длиннее” даже при выполнении подтягиваний с добавочным весом. Разница в росте, даже если она обнаружится, будет отнесена к натуральной способности роста варьироваться в течение дня.