За Шишовым велась слежка - Белорусский дом в Украине

За главой Белорусского дома в Украине Виталием Шишовым велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции.

Об этом говорится в сообщении﻿ Белорусского дома в Украине в Telegram.

Организация заявляет, что о слежке за Шишовым предупреждали свои источники из Беларуси. Однако глава Белорусского дома серьезно не относился к подобным угрозам.

"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума", - пишут в БДУ.

Также в БДУ утверждают, что за исчезновением Шишова стоят чекисты.

"Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!", - подчеркивают в организации.