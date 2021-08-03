За Шишовым велась слежка - Белорусский дом в Украине
За главой Белорусского дома в Украине Виталием Шишовым велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции.
Об этом говорится в сообщении Белорусского дома в Украине в Telegram.
Организация заявляет, что о слежке за Шишовым предупреждали свои источники из Беларуси. Однако глава Белорусского дома серьезно не относился к подобным угрозам.
"За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума", - пишут в БДУ.
Также в БДУ утверждают, что за исчезновением Шишова стоят чекисты.
"Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!", - подчеркивают в организации.
Отметим, Виталий Шишов переехал в Украину осенью 2020 года. Он вынужден был покинуть Беларусь из-за участия в протестах и
"активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси".