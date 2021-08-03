Биткоин сдал позиции: инвесторы распродают криптовалюту

Курс биткоина продолжил начавшееся накануне падение. Главная криптовалюта уже опустилась в цене ниже 39 тыс. долларов, хотя еще на выходных пробивала вверх отметку в 42 тыс. долларов, сообщает Сегодня.

3 августа по состоянию на 10:44 по киевскому времени, биткоин торговался по 38,6 тыс. долларов. Суточное падение составило почти 4,5%, а рыночная капитализация криптовалюты сократилась до 722 млрд долларов. Еще накануне капитализация была на 25 млрд долларов выше.

По мнению специалистов, падение вызвано исключительно тем фактом, что инвесторы после роста курса на выходных начали фиксировать прибыль – то есть продавать свои биткоины по цене, которую посчитали достаточно высокой.

"Это нормальный откат [курса] после бычьего рынка" , – объяснил Bloomberg Виджай Айяр, глава Азиатско-Тихоокеанского региона криптовалютной биржи Luno.

Что повлияло на курс биткоина

В начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле.