Модный дизайн маленькой кухни: интерьер хрущевки

Большая часть вещей, которые вы знаете о дизайне кухонь, не работает для хрущевок. Слишком маленькая площадь, отсутствие длинной стены из-за квадратной формы, газовые плиты со счётчиками или вообще газовая колонка. Большая часть сложных стилей дизайна тоже идёт мимо, сообщает Создаём вместе.

Если нужно больше рабочей зоны, а размер комнаты не позволяет и балкона нет, то можно сделать подоконник-столешницу. Внизу ящиков не добавится, т.к. там будет батарея, зато больше места на столе.

Если решитесь переносить мойку к окну, учтите нюанс с мусорным ведром. Обычно оно стоит под мойкой, но если мойка у окна, то там же будет и батарея, а значит мусор будет быстро портиться и пахнуть. Найдите ведру другое место.

Не переусердствуйте с элементами декора, когда будете продумывать интерьер маленькой кухни. Помните, что приятные мелочи и красивые безделушки не только занимают место, но и могут визуально уменьшить и без того маленькое помещение. Смотрите идеи дизайна маленькой кухни далее в видео.