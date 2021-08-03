Пожар в запорожской многоэтажке: пострадавшие получат компенсацию

В ночь на 3 августа в Запорожье в многоэтажке произошел масштабный пожар. Пострадавшие семьи получат по 25 000 гривен материальной помощи, сообщает Укринформ.

"На сессию, которая должна состояться 6 августа, подготовить проект о выделении дополнительных средств. Вижу, что нужна немалая сумма. Официально прописано в доме 74 жители, но реально проживало больше. Всем пострадавшим будет выделена материальная помощь в размере до 25 000 гривен", - сказал городской голова Запорожья Владимир Буряк.

По его словам, вероятной причиной пожара стали баллоны с газом, которые на крыше оставил подрядчик, выполнявший ремонтные работы.

"Я считаю, что пожар... - это следствие того, что были оставлены баллоны после того, как была закончена работа. У меня есть информация, что работы были завершены около 6 вечера, а баллоны заброшенные были. По технологии газ нужен, чтобы подогревать и класть рубероид. Я не знаю, какие будут последствия после разбора правоохранительных органов, но извините, чтобы я этих мразей (подрядчика) в городе не видел больше нигде...", - добавил мэр.

По его данным, пламя уничтожило 500 квадратных метров, и для аварийно-восстановительных работ необходимо не менее 20 млн грн.

Буряк пообещал провести ремонт в доме и каждой квартире за счет бюджета.

Аварийно-восстановительные работы будут проводиться круглосуточно.