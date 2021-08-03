Украина идет на рекорд по сбору пшеницы

В текущем году сбор пшеницы будет на уровне 30,7 млн т, что на 23% выше показателя прошлого года. Этот объем будет рекордным за всю историю независимости Украины.

Об этом сообщили﻿ в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

Эксперты основывались на данных Министерства аграрной политики и продовольствия, согласно которым по состоянию на 29 июля собрано более половины (55%) посевных площадей пшеницы, 68% - ячменя,77% – гороха, 56% – рапса.

Полученные показатели урожайности дают основания утверждать, что в этом году будем иметь лучший урожай по сравнению с предыдущим.

Также в УКАБ сделали прогноз по другим культурам:

ячмень – 10,1 млн т, что на 33% выше показателя прошлого года;

рапс – 2,6 млн т (+3%);

горох – 529 тыс. т (+10%).

Дальнейший ход уборки урожая зависит от погодных условий, отметили аналитики.