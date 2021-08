Самые яркие платья Карли Клосс на красных дорожках

Одна из самых популярных супермоделей в мире Карли Клосс сегодня празднует день рождения. Ее часто называют иконой стиля на красных дорожках, и это не удивительно, сообщает 24 Канал.

Успешное модельное прошлое девушки подарило ей немало модных показов и опыта. Именно это позволяет ей создавать невероятные образы для красных дорожек.

Американская супермодель неоднократно поражала своими платьями на светских событиях. Она обычно отдает предпочтение классическим изысканным оттенкам: черному, белому и красному. Модель не сторонница помпезности, поэтому выбирает сдержанные наряды с изюминкой, ведь не боится экспериментов. Карли Клосс любит прямые платья, в которых акцент на цвете и дизайне.

Американская супермодель на британской премии моды в Лондоне.

На церемонии вручения Оскара американская супермодель решила поразить своим изысканным нарядом и привлечь внимание синей лентой на платье, которая была одета в честь ACLU (Американского союза защиты гражданских свобод). Создателем платья был модный дом Stella McCartney.

Карли Клосс посетила Met Gala в яркой минисукни от Gucci.

Для празднования L'Oreal Paris Women of Worth модель подобрала белое платье с оригинальными вырезами от Rosie Assoulin. Сдержанно и стильно.

В этом смелом платье Карли Клосс появилась на лондонском ярмарке от The Naked Heart Foundation's.

Модель посетила бал института костюмов Met Gala "Manus x Machina: Fashion In the Age of Technology", который состоялся в Музее искусств Метрополитен 2. Для этого события она выбрала изысканное платье с необычными вырезами от Brandon Maxwell.

Клосс появилась на 23 концерте кинотеатра против СПИДа amfAR во время Каннского кинофестиваля в изысканном черном платье с обнаженной линией плеча от Marchesa.