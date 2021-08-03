Друг погибшего Шишова рассказал, кого считает виновным в его смерти

Глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко. Об этом заявил его товарищ Юрий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нас сотрудники спецслужбы Украины в частных беседах предупреждали о том, что агентура КГБ в Украине существует и она увеличивается, в том числе за счет потока беженцев. Всех беженцев невозможно контролировать. И Виталий занимался верификацией этих людей. Он был нашей контрразведкой.

...Да, он знает, что за нами охотятся. Судя по тем обстоятельствам по которым было найдено тело, потому что сотрудники полиции в частной беседе сказали, что у него сломан нос. Я подозреваю, что это спецслужбы КГБ, либо службы специальных операций, которые работают на режим Александра Лукашенко", - рассказал Юрий.

По его словам, у Шишова были плохие предчувствия.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.