Топ-3 трендовые вещи для летнего отпуска

Многие для своего долгожданного отпуска выбирают август. Если и вы среди них, то пора паковать чемоданы. А чтобы фото в соцсетях были такими стильными и красивыми, что просто глаз не оторвать, стоит взять с собой эти три по-настоящему трендовых вещи, сообщает РБК-Украина.

Стилист Надежда Машкина рассказала в своем блоге в Instagram, что взять в чемодан, чтобы выглядеть в отпуске на все сто процентов.

Топ-3 вещи для трендового отпуска

Цветная рубашка

Белые рубашки оставьте дома, а с собой берите яркие модели: зеленая, розовая, желтая - на модной волне.

фото: instagram.com/mashkina_nadya

Бандана

Шляпа, панама, кепка даже рядом не валялись с банданой. В этом сезоне платки и шарфики на волосах приветствуются во всевозможных вариантах.

фото: instagram.com/mashkina_nadya

Бусы на талию

Браслеты на ногу - хорошо, но гораздо лучше - бусы на талию. Так вы точно попадете в тренды - среди гостей отеля, так точно!

фото: instagram.com/mashkina_nadya

Автор: Татьяна Турчаникова