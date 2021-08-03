Доступные кредиты 5-7-9%: Минфин отчитался о результатах
Министерство финансов Украины обнародовало инфографику с результатами внедрения программы Президента Владимира Зеленского "Доступные кредиты 5-7-9%" по состоянию на 26 июля, сообщает Деловая столица.
Согласно данным Минфина, в рамках программы уполномоченные банки выдали уже 21160 кредитов на общую сумму 55,8 млрд грн. Только за неделю, предшествовавшую публикации данных, уполномоченные банки государственной программы выдали 438 кредитов на общую сумму 1,3 млрд гривен.
Программа помогла малому и среднему бизнесу получить кредиты под низкие проценты, объяснила заместитель главы Офиса Президента Юлия Свириденко.
"Эту возможность реализовали более 12,5 тысяч предприятий в сельском хозяйстве, торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе, а также в промышленности. И мы уверены, что эти компании не только сохранили, но уже и создали рабочие места для почти 20 тысяч новых сотрудников", — заявила она.