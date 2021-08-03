Доступные кредиты 5-7-9%: Минфин отчитался о результатах

Министерство финансов Украины обнародовало инфографику с результатами внедрения программы Президента Владимира Зеленского "Доступные кредиты 5-7-9%" по состоянию на 26 июля, сообщает Деловая столица.

Согласно данным Минфина, в рамках программы уполномоченные банки выдали уже 21160 кредитов на общую сумму 55,8 млрд грн. Только за неделю, предшествовавшую публикации данных, уполномоченные банки государственной программы выдали 438 кредитов на общую сумму 1,3 млрд гривен.

Программа помогла малому и среднему бизнесу получить кредиты под низкие проценты, объяснила заместитель главы Офиса Президента Юлия Свириденко.