Одесский морской порт впервые за полгода получил прибыль

По итогам работы в июле ГП «Одесский морской торговый порт» будет получен положительный финансовый результат от хозяйственной деятельности на уровне 1,3 млн гривен, сообщает Правительственный портал.

Среди причин - введение взвешенной тарифной политики, привлечение новых клиентов, сокращение расходов предприятия и модернизация оборудования.

Предыдущие периоды были убыточными для предприятия. В частности, в июне был зафиксирован убыток в размере 9,4 млн гривен. За последние полгода общий убыток предприятия составил 29 млн гривен.

Впервые за последние 6 месяцев получит прибыль от своей деятельности Портфлот Одесского порта. Показатель за июнь в объеме 4 млн грн - крупнейший с июля прошлого года. Успешный результат продемонстрирован, несмотря на то, что в целом июль был месяцем с наименьшим количеством судозаходов с начала 2021 года.

Положительные результаты за июль показали также подразделения «ПСМ-650» и учебный центр.

Положительную тенденцию демонстрирует подразделение судоремонта ВСП Судоверфь «Украина», который достиг точки безубыточности. В частности, в прошлом месяце здесь были спущены на воду несколько судов.