Литва возвращает в Беларусь нелегальных мигрантов

Заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичус заявил, что Литва начала возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов, прибывших с ее территории, сообщает Деловая столица.

Абрамавичус отметил, что в ночь на 3 августа были задержаны и возвращены в Беларусь "десятки нелегальных мигрантов" . По словам замминистра, пограничники могут использовать все необходимые меры, чтобы остановить нелегальную миграцию. Если мигранты будут вести себя агрессивно, к ним могут применить силу.

Абрамавичус заявил, что Литва больше не может принимать постоянно увеличивающийся поток мигрантов. По его словам, пока что ни одному из иностранцев, прибывших в Литву из Беларуси, не предоставили убежище, однако большая часть запросов еще находится на рассмотрении.

2 августа министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала приказ, позволяющий пограничникам возвращать нелегальных мигрантов и направлять их в пункты пропуска или в дипломатические миссии.