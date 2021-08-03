Минфин назвал период пиковых выплат по госдолгу

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных выплат государственного долга согласно действующих договоров по состоянию на 1 августа 2021 года. До конца года необходимо выплатить 258,03 млрд гривен, в т. ч. по внутреннему долгу – 152,99 млрд гривен, по внешнему – 105,04 млрд гривен, сообщает РБК-Украина.

По данным Минфина, самые большие выплаты предстоят в сентябре - 104,9 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 23,5 млрд гривен, по внешнему - 81,4 млрд гривен.

В августе власти Украины в сентябре должны вернуть кредиторам - 27,5 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 21,6 млрд гривен, по внешнему - 5,9 млрд гривен.

Как сообщалось, Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2021 года составил 2 514,36 млрд гривен. В долларовом эквиваленте долг достиг 92,52 млрд долларов.

Автор: Александр Белоус