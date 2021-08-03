В Европе газ подорожал до исторического максимума

Цена на газ в Европе выросла до нового исторического максимума, достигнув 42,1 евро за мегаватт-час, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствуют данные Европейской энергетической биржи (EEX).

Таким образом цена на газ в Европе, после пересечения отметки 40 евро за мегаватт-час в конце июля, продолжает расти.

При переводе в стоимость за кубический метр цена газа составляет 525 долларов за тыс. кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, приведенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины на 3 августа составила 18,14 тыс. грн. за тысячу кубометров.

"Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе из-за низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского "Газпрома" увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Цены на газ в нашей стране коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления" , - говорится в сообщении.

Так как Украина покупает газ на хабах, рост цен в Европе автоматически приведет к подорожанию газа и для нашей страны.