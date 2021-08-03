Google тестирует новую подписку Premium Lite

Известный мировой видеохостинг YouTube предлагает пользователям новую подписку, благодаря которой смотреть видео без рекламы станет дешевле. Компания Google уже тестирует новую подписку Premium Lite, сообщает УНИАН.

Так, новая подписка Premium Lite, как понятно по ее названию, будет "облегченной" версией основной подписки Premium.

Большинство пользователей оформляет подписку Premium как раз из-за того, что с ней не приходится смотреть рекламу. Поэтому новая услуга, которая стоит дешевле основной, точно понравится многим людям, считают эксперты.

Главное отличие новой услуги в том, что она отключает рекламу на видео, однако не предоставляет дополнительных возможностей. Так, "облегченная" версия подписки не дает возможности смотреть ролики в фоновом режиме. Также с ней нельзя сохранять видео в памяти устройства для дальнейшего воспроизведения офлайн.

Фанатам YouTube Music новая подписка может не понравиться, так как она не распространяется на музыкальный сервис.

Новую подписку первым заметил один из пользователей, который и поделился своей находкой в сети. После этого представители YouTube подтвердили факт тестирования Premium Lite.

"Облегченная" подписка для просмотра видео без рекламы тестируется в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции. В этих странах Premium Lite стоит 7 евро в месяц, а обычная подписка Premium стоит 12 евро. Вполне возможно, что более дешевая услуга уже скоро появится и в Украине.