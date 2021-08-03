В Харькове задержали гражданина РФ, которого разыскивает Интерпол

Сотрудники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Управления противодействия киберпреступности при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области задержали гражданина РФ, находившегося в международном розыске за организацию заказного убийства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Разыскиваемого доставили в Харьковское РУП №1 ГУНП в Харьковской области для решения вопроса о дальнейшей экстрадиции в РФ для его привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, ч.3 ст.130, ч.2 ст.105 (организация убийства по заказу) Уголовного кодекса РФ", - сообщает отдел коммуникаций Нацполиции.

Задержанного подозревают в организации заказного убийства в Ульяновке (РФ). 30 апреля 2013 года на подземной парковке неизвестный дважды выстрелил в голову жертвы. Но пострадавшему удалось выжить по причинам, не зависящим от действий преступника.

В ходе расследования было установлено, что к организации преступления причастен 52-летний мужчина. 30 апреля 2021 года Ленинский районный суд Ульяновска избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Работники Управления противодействия киберпреступности в Харьковской области получили информацию о проживании в областном центре гражданина РФ, который находится в международном розыске за организацию заказного убийства.

Проверка подтвердила эту информацию. Полицейские установили местонахождение разыскиваемого и 3 августа провели спецоперацию по его задержанию.