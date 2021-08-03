Судебная реформа: Зеленский подписал законы

Президент Владимир Зеленский во вторник, 3 августа, подписал закон, которым восстанавливается работа Высшей квалификационной комиссии судей, сообщает Корреспондент.

Президент также подписал законы об изменениях в некоторые законы о порядке избрания на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия и о внесении изменений в ст.188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Напомним, 14 июля Рада приняла закон о Высшем совете правосудия. Он меняет порядок избрания на должности членов ВСП и деятельность дисциплинарных инспекторов.