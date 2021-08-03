Стало известно, кто в столице получит пропуск на транспорт

Замглавы КГГА Владимир Бондаренко заявил, что предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность Киева, получат электронные пропуска на транспорт на случай введения локдауна в городе, сообщает Деловая столица.

"Кто может получить? Конечно, это предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Это предприятия транспорта, это предприятия, которые работают в сфере фармации, это предприятия, которые обеспечивают жилищно-коммунальное хозяйство" , — сказал он.

Бондаренко подчеркнул, что в этот раз перечень будет немного расширен по сравнению с предыдущими локдаунами.

Также, по его словам, идет работа над выдачей пропусков для посещения медицинских учреждений. При этом для некритических случаев, например, отвезти ребенка в садик, пропуск не предусмотрен.

Напомним, 2 августа стало известно, что во время следующего локдауна в Киеве в транспорт будут пускать только по электронным спецпропускам.